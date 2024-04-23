Кардіфф та Нант досі не можуть врегулювати спірні фінансові проблеми після смерті Еміліано Сали.

Аргентинський нападник помер в наслідок авіакатастрофи у 2019 році. До цього Кардіфф та Нант домовилися про трансфер гравця, утім, Еміліано Сала так і не зміг зіграти за новий клуб.

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Як повідомляє L'Équipe, валлійці подали позов до суду і вимагають від "канарок" відшкодування у розмірі 120,2 мільйона євро. Кардіфф базує свій запит на компенсацію на аналізі Analytics FC, компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті, яка підрахувала, що з голами аргентинського форварда вони мали б 54,2% шансів уникнути вильоту з АПЛ.

Ці 120,2 мільйона євро зосереджені у двох статтях: дефіцит Кардіфф між сезонами 2018-2019 і 2022-2023 через його пониження в чемпіонаті, який оцінюється в 52,9 мільйона євро, і його втрата вартості, яка оцінена в 67,3 мільйона євро.

Зі свого боку, Нант подав зустрічний позов, заснований на "моральній шкоді", і вимагає оштрафувати Кардіфф.

Наразі валлійський клуб виступає у Чемпіоншипі. Кардіфф перебуває на 11 місці з 62 балами.

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