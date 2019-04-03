Кардифф предложил Нанту решить вопрос по Сале без ФИФА

Английский Кардифф не хочет решать вопрос по Эмилиано Сале через ФИФА.

Кардифф обратился к Нанту с предложением провести встречу представителей клубов, чтобы решить вопрос о трансфере погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Кардифф сообщит ФИФА, что не будет платить за трансфер погибшего Салы

Клубы до сих пор спорят чьим игроком был аргентинец на момент гибели. Нант хочет получить всю сумму за трансфер нападающего и подал жалобу в ФИФА.

Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы – клуб считает, что контракт форварда был недействительным

Вместе с тем валлийский клуб хочет решить вопрос без вмешательства ФИФА, сообщает британское издание The Telegraph.