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Караваев заверил, что на болельщиков Динамо ожидает приятный сюрприз после карантина

08:57 46 Читати українською
Караваев заверил, что на болельщиков Динамо ожидает приятный сюрприз после карантина
Александр Караваев / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев верит, что карантин пойдет на пользу киевскому клубу.

"Наши болельщики точно могут рассчитывать на сумасшедшую самоотдачу, улучшение нашей игры и результата. Чтобы наши фанаты получали только удовольствие. Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков, и хотим это как можно скорее исправить. На карантине у нас было много времени, чтобы каждый подумал над своей игрой и игрой команды, обратил внимание на свои отрицательные и положительные моменты.

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Верим, что после карантина возобновится чемпионат, и мы со свежими эмоциями будем идти к поставленной цели. Хотим выигрывать каждый матч и радовать болельщиков. Стремимся к этому. То, что болельщик в нас верит, нас всегда заряжает и стимулирует. Хочется, чтобы так было всегда", – цитирует Караваева официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на 3-й строчке, уступая Зари лишь по дополнительным показателям.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты коронавирус Александр Караваев Александр Караваев
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