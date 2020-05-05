Караваев заверил, что на болельщиков Динамо ожидает приятный сюрприз после карантина

Полузащитник Динамо Александр Караваев верит, что карантин пойдет на пользу киевскому клубу.

"Наши болельщики точно могут рассчитывать на сумасшедшую самоотдачу, улучшение нашей игры и результата. Чтобы наши фанаты получали только удовольствие. Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков, и хотим это как можно скорее исправить. На карантине у нас было много времени, чтобы каждый подумал над своей игрой и игрой команды, обратил внимание на свои отрицательные и положительные моменты.

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Верим, что после карантина возобновится чемпионат, и мы со свежими эмоциями будем идти к поставленной цели. Хотим выигрывать каждый матч и радовать болельщиков. Стремимся к этому. То, что болельщик в нас верит, нас всегда заряжает и стимулирует. Хочется, чтобы так было всегда", – цитирует Караваева официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на 3-й строчке, уступая Зари лишь по дополнительным показателям.

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