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Караваев нашел единственное отличие между Вернидубом и Михайличенко с Хацкевичем

4 мая 22:59 33 Читати українською
Караваев нашел единственное отличие между Вернидубом и Михайличенко с Хацкевичем
Александр Караваев / Фото из открытых источников

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев поделился мыслями относительно своих бывших наставников и сравнил их требования на футбольном поле.

"Не сказал бы, что у них есть какие-то глобальные различия. Мол, один требует играть только в пас, а другой только длинными передачами. У всех тренеров примерно одно и то же видение, но в тренировочном процессе каждый добавляет что-то, чего нет у других .

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Сложно сказать, что сильно выделялось между этими тремя тренерами. Все требуют одного и того же на твоей позиции. В Динамо больше ответственности в каждом моменте. В Заре она была не такой сильной. Здесь результат на первом месте", – сказал Караваев в эфире программы DynamOnline на YouTube-странице Динамо.

Напомним, Александр перешел в Динамо из Зари в июле 2019 года. За луганский клуб он отыграл два сезона, перебравшись туда из Шахтера.

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