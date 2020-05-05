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Караваєв запевнив, що на вболівальників Динамо очікує приємний сюрприз після карантину

5 травня 08:55 2317 Читать на русском
Караваєв запевнив, що на вболівальників Динамо очікує приємний сюрприз після карантину
Олександр Караваєв / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв вірить, що карантин піде на користь київському клубу.

"Наші вболівальники точно можуть розраховувати на божевільну самовіддачу, покращення нашої гри і результату. Щоб наші фанати отримували тільки задоволення. Ми прекрасно розуміємо, що в цьому сезоні не тішимо уболівальників, і хочемо це якомога швидше виправити. На карантині у нас було багато часу, щоб кожен подумав над своєю грою і грою команди, звернув увагу на свої негативні і позитивні моменти.

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Віримо, що після карантину відновиться чемпіонат, і ми зі свіжими емоціями будемо йти до поставленої мети. Хочемо вигравати кожен матч і тішити вболівальників. Прагнемо до цього. Те, що уболівальник в нас вірить, нас завжди заряджає і стимулює. Хочеться, щоб так було завжди", – цитує Караваєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на 3-й сходинці, поступаючись Зорі лише за додатковими показниками.

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Теги
коронавірус Динамо Динамо футбольні фанати Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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