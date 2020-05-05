Караваєв запевнив, що на вболівальників Динамо очікує приємний сюрприз після карантину

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв вірить, що карантин піде на користь київському клубу.

"Наші вболівальники точно можуть розраховувати на божевільну самовіддачу, покращення нашої гри і результату. Щоб наші фанати отримували тільки задоволення. Ми прекрасно розуміємо, що в цьому сезоні не тішимо уболівальників, і хочемо це якомога швидше виправити. На карантині у нас було багато часу, щоб кожен подумав над своєю грою і грою команди, звернув увагу на свої негативні і позитивні моменти.

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Віримо, що після карантину відновиться чемпіонат, і ми зі свіжими емоціями будемо йти до поставленої мети. Хочемо вигравати кожен матч і тішити вболівальників. Прагнемо до цього. Те, що уболівальник в нас вірить, нас завжди заряджає і стимулює. Хочеться, щоб так було завжди", – цитує Караваєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на 3-й сходинці, поступаючись Зорі лише за додатковими показниками.

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