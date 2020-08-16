Караваев выделил ключевые требования Луческу к игрокам Динамо

"Мирча Луческу так и говорит, что потери мяча у нас могут быть только после неточного удара по воротам соперника. В других же случаях нужно пытаться его хранить – это главная задача, как и придерживаться плана, который озвучивает тренерский штаб. Необходимо дорожить мячом, чтобы контролировать игру, и мы постепенно привыкаем к тому, что от нас требуют тренеры, понимаем это и хотим доводить до совершенства.

Динамо – Полесье – 5:1 – видео голов и обзор матча

Лично он ничего не говорил, только то, что футболист должен быть универсальным и уметь играть на разных позициях. В данный момент получается, что я закрываю позицию левого защитника, поскольку Миколенко травмирован. Приходится играть мне, и в этом нет ничего особенного. Когда кто-то выпадает, мы должны друг друга подменять так, чтобы не разрушалась общая картина.

Всегда приятнее играть официальные матчи, чем товарищеские или тренировочные. Каждая официальная игра для нас – это праздник. Важнейший матч – ближайший, поэтому постараемся подойти к нему в полной боевой готовности", – поделился Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разгромило Полесья в последнем контрольном матче (5:1) перед началом чемпионата Украины 2020/21.

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