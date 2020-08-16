Караваєв виділив ключові вимоги Луческу до гравців Динамо

"Мірча Луческу так і каже, що втрати м'яча у нас можуть бути лише після неточного удару по воротах суперника. В інших же випадках потрібно намагатися його зберігати – це головне завдання, як і дотримуватися плану, який озвучує тренерський штаб. Необхідно дорожити м'ячем, щоб контролювати гру, тож ми поступово звикаємо до того, що від нас вимагають тренери, розуміємо це і хочемо доводити до досконалості.

Динамо – Полісся – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Особисто він нічого не говорив, тільки те, що футболіст має бути універсальним і вміти грати на різних позиціях. У даний момент виходить, що я закриваю позицію лівого захисника, оскільки Миколенко травмований. Доводиться грати мені, і в цьому немає нічого особливого. Коли хтось випадає, ми повинні один одного підміняти так, щоб не руйнувалася загальна картина.

Завжди приємніше грати офіційні матчі, ніж товариські або тренувальні. Кожна офіційна гра для нас – це свято. Найважливіший матч – найближчий, тож постараємося підійти до нього у повній бойовій готовності", – поділився Караваєв в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розгромило Полісся в останньому контрольному матчі (5:1) перед початком чемпіонату України 2020/21.

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