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Динамо – Полесье – 5:1 – видео голов и обзор матча

21:37 - Читати українською
Динамо – Полесье – 5:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Полесье – 5:1 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромило Полесье в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Полесье на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Динамо Киев
5
5 : 1
1
Полесье
17:00 15:08:2020
завершено
 

Товарищеский матч 15 августа 2020

Динамо – Полесье – 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24 Шапаренко, 45+1, Дуэлунд, 78 – Галенко, 52

Уже на 12 минуте Супряга воспользовался нерешительностью защитников и с острого угла открыл счет в матче. Чуть позже форвард ассистировал Буяльскому. Перед перерывом Владислав реализовал выход один на один, а закрыл первый тайм Шапаренко роскошным ударом со штрафного.

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Почти сразу после перерыва Галенко забил гол престижа, удачно сыграв на добивании. Однако, последнее слово было за Динамо – Дуэлунд из пределов штрафной развел по углам голкипера и мяч с передачи Соля.

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