Динамо – Полесье – 5:1 – видео голов и обзор матча

Товарищеский матч 15 августа 2020

Динамо – Полесье – 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24 Шапаренко, 45+1, Дуэлунд, 78 – Галенко, 52

Уже на 12 минуте Супряга воспользовался нерешительностью защитников и с острого угла открыл счет в матче. Чуть позже форвард ассистировал Буяльскому. Перед перерывом Владислав реализовал выход один на один, а закрыл первый тайм Шапаренко роскошным ударом со штрафного.

Динамо разбомбило Полесье в третьем матче Луческу – Супряга организовал 3 гола, шедевр Шапаренко

Почти сразу после перерыва Галенко забил гол престижа, удачно сыграв на добивании. Однако, последнее слово было за Динамо – Дуэлунд из пределов штрафной развел по углам голкипера и мяч с передачи Соля.