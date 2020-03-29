Караваев выделил главный плюс в критике игроков Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев попытался разобраться в причинах критики футболистов киевского Динамо.

"Справедливую критику все понимают и нормально на нее реагируют. И конструктивная критика, и неконструктивная – все идет в одну посуду. Можно понять: критикуют, потому что плохо играем и нет должного результата. Но мы же не делаем это специально, хотим, чтобы в нас был результат. Что-то у нас не получается, есть компоненты, которые нам мешают. Но мы все время работаем над этим.

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Когда люди просто так говорят обидные слова, это неприятно. Для чего это делать? Тебя никто не критикует, за твою свою работу. Критикуют, значит, что-то от нас хотят. Плохо будет, когда на тебя уже не будут внимание обращать, если не будут ничего спрашивать и говорить. То есть ты никому не будешь нужен. А так мы понимаем, что мы нужны, от нас хотят видеть игру и результат. Мы стремимся и стараемся решать поставленные задачи", – цитирует Караваева Трибуна со ссылкой на Instagram Дмитрия Поворознюка.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо находится на третьем месте, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента