Алиев назвал худшего тренера Динамо

Экс-игрок Динамо Александр Алиев оценил наставников киевского клуба, с которыми ему приходилось работать.

"Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые нелепые тренировки – это у Газзаева. Я не понял вообще их.

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Только ли мне они были непонятны? Многие ребята, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу", – рассказал Алиев для своего Youtube-канала.

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское Динамо 25 мая 2009, а покинул 1 октября 2010.

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