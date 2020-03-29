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Алиев назвал худшего тренера Динамо

19:32 180 Читати українською
Алиев назвал худшего тренера Динамо
Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Экс-игрок Динамо Александр Алиев оценил наставников киевского клуба, с которыми ему приходилось работать.

"Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые нелепые тренировки – это у Газзаева. Я не понял вообще их.

"Он приходил на установку в золотых часах и с телефоном": Алиев – о понтах экс-тренера Динамо

Только ли мне они были непонятны? Многие ребята, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу", – рассказал Алиев для своего Youtube-канала.

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское Динамо 25 мая 2009, а покинул 1 октября 2010.

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"Он приходил на установку в золотых часах и с телефоном": Алиев – о понтах экс-тренера Динамо
12:55
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Валерий Газзаев Видеоновости Павел Яковенко Павел Яковенко Александр Алиев Александр Алиев
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