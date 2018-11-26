Караваев: У Зари тяжелая ситуация с начала чемпионата, но будем бороться за третье место

Капитан луганской Зари Александр Караваев рассказал о решении проблем луганского клуба.

"Тяжелая ситуация у нас с самого начала чемпионата. Будем делать все возможное, чтобы быть в шестерке и побороться за третье место. У нас есть еще два матча в этом году. Будем выкладываться и набирать важные пункты.

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Очень хорошо, что в нас верят. Нас поддерживали даже тогда, когда была черная полоса. В разных городах, где мы играли на выезде, приходили люди нас поддержать. Даже подарки дарили. Это добавляет мотивации. В последние три-четыре года мы подняли планку, поэтому опускать ее уже нельзя", – цитирует Караваева официальный сайт Зари.

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Напомним, после 16 туров чемпионата Украины Заря занимает 7 место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка и отставая от третьей строчки на 10 пунктов.

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