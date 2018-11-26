В Украине ввели военное положение: как это может повлиять на футбол

Верховная Рада Украины утвердила указ Президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения. "Футбол 24" попытался разобраться. как это может повлиять на проведение в Украине футбольных матчей.

Что случилось?

25 ноября 2018 года российские пограничные корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ, в результате чего пострадали несколько украинских моряков, которые сейчас находятся в больнице Керчи. Другие моряки были взяты в плен, а об их местонахождении пока ничего неизвестно.

Президент Украины Петр Порошенко оперативно отреагировал на информацию и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО поддержал введение военного положения в Украине, а Президент подписал соответствующий указ.

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26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала за введение в Украине военного положения. Правда, не на всей территории государства, а лишь в некоторых областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Винницкой.

Военное положение будет действовать в Украине в течение 30 дней.

Что такое военное положение?

В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", военное положение – это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранение угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Несмотря на то, что наша страна фактически уже 5-й год находится в состоянии войны с Россией, военное положение официально было введено только сейчас – впервые в истории независимости Украины.

Что дальше?

В соответствии со статьей 8 Закона, в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, может быть введен, в частности, комендантский час (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Кроме того, может быть установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Могут быть запрещены проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Сам Закон напрямую не запрещает проведение спортивных мероприятий, но такая вероятность существует, исходя из положений, изложенных выше.

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В областях, где введено военное положение, базируются несколько клубов УПЛ (клубы Первой и Второй лиги уже завершили свои выступления в 2018 году, поэтому их не считаем) - Десна, Шахтер, Мариуполь, Заря и Черноморец.

Как заявил еще до голосования исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, Премьер-лига ждет решения парламента, а в случае утверждения военного положения представители организации соберутся на специальное заседание и будут принимать решение. Юристы ФФУ также изучают данную ситуацию, а сама Федерация пока не давала комментариев по этому поводу.

Не исключен вариант, при котором поединки, запланированные на территориях, где объявлено военное положение, будут перенесены в другое место или проведены при пустых трибунах (ведь Закон предусматривает возможность запрета проведения массовых мероприятий, хотя, судя по посещаемости отдельных поединков, некоторые матчи УПЛ можно назвать массовыми мероприятиями лишь условно).

Кроме матчей чемпионата, в Украине пройдут еще три матча еврокубков: Ворскла – Арсенал, Динамо – Яблонец и Шахтер – Лион.

УЕФА пока не планирует переносить еврокубковые матчи с территории Украины. По крайней мере, руководящий орган европейского футбола уже объявил, что матч 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал пройдет в Полтаве. Вероятно, такое же решение будет принято в отношении двух других поединков (даже несмотря на то, что один из них пройдет на территории, на которой будет действовать военное положение).

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Хотя УЕФА уже принимал решение о переносе матчей из Украины в другие государства. В частности, в феврале 2014 года во время Революции Достоинства был перенесен поединок Лиги Европы Динамо – Валенсия (тот матч команды сыграли на Кипре).

Сейчас тоже не исключен вариант, при котором зарубежные команды сообщат УЕФА о своем нежелании ехать в Украину.