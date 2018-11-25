Вернидуб: Есть спрос на 3-4 футболистов Зари

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с Олимпиком и рассказал о спросе на игроков луганской команды.

"Сыграли вничью 1:1, хотя ехали в Киев за тремя очками. Деваться нам некуда. Тем более, в этом году осталось теперь только два поединка. Одна игра на выезде и одна дома.

Нужно брать очки по максимуму, потому что так можно и не попасть в первую шестерку. Думаю, Олимпик тоже это понимал. Если быть справедливым – была равная игра. Моменты были и у нас, и у них.

Олимпик – Заря – 1: 1 – видео голов и обзор матча

После того, как забили гол, нужно было успокоить игру, положить мяч вниз и взять его под контроль. А мы наоборот, допускали нелепые ошибки. Когда идет прострел в штрафную, не стоит его останавливать, а нужно просто выбивать или в аут или на угловой.

Наш футболист решил иначе и заработал бессмысленный пенальти. Ну что сделаешь? Будем учиться на ошибках. Для нас счет 1:1 – это большая потеря очков.

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Относительно зимних трансферов не могу ничего сказать. Постараемся сохранить то, что есть. Мне, как тренеру, очень хотелось бы хотя бы год-два сыграть одним составом. Но, к сожалению, жизнь диктует нам другие условия. Давайте подождем. Знаю, что есть спрос на трех-четырех футболистов. Это немало для нашего клуба", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.