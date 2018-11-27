Караваєв: У Зорі важка ситуація з початку чемпіонату, але будемо боротись за третє місце

Капітан луганської Зорі Олександр Караваєв розповів про вирішення проблем луганського клубу.

"Важка ситуація у нас з самого початку чемпіонату. Будемо робити все можливе, щоб бути в шістці і поборотися за третє місце. У нас є ще два матчі в цьому році. Будемо викладатися, і набирати важливі пункти.

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Дуже добре, що в нас вірять. Нас підтримували навіть тоді, коли була чорна смуга. У різних містах, де ми грали на виїзді, приходили люди нас підтримати. Навіть подарунки дарували. Це додає мотивації. В останні три-чотири роки ми підняли планку, тому опускати її вже не можна", – цитує Караваєва офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, після 16 турів чемпіонату України Зоря посідає 7 місце турнірної таблиці, маючи у своєму активі 22 очки та відстаючи від третьої сходинки на 10 пунктів.

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