Матч Десна – Заря состоится на Оболонь-Арене, – FootballHub

Матч чемпионата Украины между Десной и Зарей состоится в Киеве.

По информации FootballHub, матч 17 тура чемпионата Украины между Десной и Зарей состоится в Киеве на Оболонь-Арене. Сообщается, что в Чернигове имеются проблемы с подогревом стадиона.

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Напомним, Десна будет принимать Зарю в предпоследнем туре УПЛ в этом году. Матч должен состояться первого декабря, начало игры – 14:00.

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Последний матч чемпионата Украины в этом году Десна проведет на выезде. Хозяином игры будет выступать Олимпик. Напомним, ранее из-за отсутствия отопления на стадионе Черноморец мог не состояться матч между одесситами и Арсеналом-Киев.