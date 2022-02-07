"Збори проходять на високому рівні. Чудовий готель, є всі умови, які нам потрібні – відновлення, харчування, поля. Цим потрібно насолоджуватися. У нас є хороші умови, щоб максимально підготуватися до відновлення сезону.

Караваєв: Коли отримав негативний тест, я щодня їздив на базу Динамо та тренувався

Я злукавлю, якщо скажу, що в юнацькі роки мріяв про виступи за Динамо. Я все ж вихованець Шахтаря і провів там довгі роки. Але доля склалася так. Не заперечую того факту, що коли я був в академії, а потім грав за Шахтар-3, мені хотілося потрапити в першу команду "гірників" і з Луческу виграти чемпіонат. Але так вийшло, що я потрапив у Динамо і вже тут виграв з цим тренером всі трофеї, про які мріяв.

Коли виступав у Севастополі, Зорі, потім у Туреччині і знову у Зорі – мріяв грати за гранд українського футболу і вигравати трофеї. Проте так склалася доля, що в мене повірили керівництво і тренерський штаб Динамо, і я завжди радів всім тим можливостям, які мені надавали", – сказав Караваєв у коментарі YouTube-каналу "Перша ліга".

Нагадаємо, Олександр перейшов у Динамо з Зорі в липні 2019 року і встиг виграти з киянами золото УПЛ, два Кубки та два Суперкубки України.

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