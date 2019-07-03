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Караваев рассказал, на каких позициях Хацкевич видит его в Динамо

06:00 54 Читати українською
Караваев рассказал, на каких позициях Хацкевич видит его в Динамо
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев в эфире ютуб-канала "Трындец" рассказал о своем переходе в киевский клуб.

"Если помните, года два назад и год назад была заинтересованность со стороны Динамо, но все что-то не складывалось. С апреля месяца я разговаривал с агентом, что есть такая заинтересованность. Я сказал: "Почему бы и нет? Если все дойдет до официального уровня, я только за".

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После игры с Сербией мне позвонил Александр Хацкевич. Мне его слова вселили приятную мотивацию, желание большое. Услышал, что он хочет видеть меня в своей команде. Селекционная группа тоже была довольна, как я выступаю, тренерский штаб, президент.

Хацкевич сказал, что видит меня обеих позициях – правого защитника и полузащитника. Посмотрим, будем пробовать на разных, как это будет все в тренировочном процессе выглядеть. Он сказал, что от меня требует того же, что я показываю в сборной, в предыдущем клубе", – сказал Караваев.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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