Караваєв розповів, на яких позиціях Хацкевич бачить його в Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв в ефірі ютуб-каналу "Триндець" розповів про свій перехід в київський клуб.

"Якщо пам'ятаєте, років зо два тому і рік тому була зацікавленість з боку Динамо, але все щось не складалося. З квітня місяця я розмовляв з агентом, що є така зацікавленість. Я сказав: "Чому б і ні? Якщо все дійде до офіційного рівня, я тільки за".

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Після гри з Сербією мені подзвонив Олександр Хацкевич. Мені його слова вселили приємну мотивацію, бажання велике. Почув, що він хоче бачити мене у своїй команді. Селекційна група теж була задоволена, як я виступаю, тренерський штаб, президент.

Хацкевич сказав, що бачить мене обох позиціях – правого захисника і півзахисника. Подивимося, будемо пробувати на різних, як це буде все в тренувальному процесі виглядати. Він сказав, що від мене вимагає того ж, що я показую у збірній, в попередньому клубі", – сказав Караваєв.

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