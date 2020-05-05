Караваев признался, с какого топ-защитника пытается брать пример

Правый защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев отметил коллегу по амплуа, которого считает своим ориентиром.

"Сначала я играл нападающего, получалось забивать голы. Когда играли против серьезных соперников, сильных игроков ставили назад, чтобы оборонялись и не давали забивать. В юношеском футболе играл в атаке и справа на фланге. А в 15-16 лет впервые сыграл правого защитника в юношеской сборной у Александра Головко – экспериментально, можно сказать. Далее у Павла Яковенко постоянно играл на этой позиции.

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Сейчас чувствую себя правым защитником, там больше тактических перестроений, когда нужно думать, как правильно выбрать позицию или сыграть в определенном эпизоде, когда мяч на другой половине поля. В защите больше думаешь, чем играя впереди, где больше импровизации. На кого равняюсь? Мне всегда нравился Дани Алвес, особенно в Барселоне. Не сказал бы, что он сильно играл в обороне, хотя и это у него есть, но в атаке за ним никто не успевал", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, Алвес является самым титулованным игроком мира, он поднимал над головой 40 трофеев. Сейчас 36-летний латераль защищает цвета бразильского Сан-Паулу.

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