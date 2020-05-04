Караваев выделил самого сложного оппонента в своей карьере

Полузащитник сборной Украины и Динамо Александр Караваев поделился мыслями относительно своих соперников и одноклубников.

"Труднее всего было играть против Евгения Коноплянки. Он тогда был в Днепре на пиковой форме. Быстрый, техничный. У него это и сейчас есть, но тогда он делал все свежее, с легкостью.

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А комфортно всего было играть в паре с Каменюкой в ​​Заре. Он был правым защитником. Помогал, подсказывал. А когда я играл правого защитника, в сборной было комфортно с Ярмоленко. С ним хорошая коммуникация", – сказал Караваев в эфире программы DynamOnline на YouTube-странице Динамо.

Напомним, Александр перешел в Динамо из Зари в июле 2019 года. За луганский клуб он отыграл два сезона, перебравшись туда из Шахтера.

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