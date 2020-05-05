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Караваєв зізнався, з якого топ-захисника намагається брати приклад

5 травня 18:34 487 Читать на русском
Караваєв зізнався, з якого топ-захисника намагається брати приклад
Олександр Караваєв / Сайт Динамо

Правий захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв відзначив колегу за амплуа, якого вважає своїм орієнтиром.

"Спочатку я грав нападника, виходило забивати голи. Коли грали проти серйозних суперників, сильних гравців ставили назад, щоб оборонялися і не давали забивати. У юнацькому футболі грав в атаці і праворуч на фланзі. А в 15-16 років вперше зіграв правого захисника в юнацькій збірній у Олександра Головка – експериментально, можна сказати. Далі у Павла Яковенка постійно грав на цій позиції.

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Зараз відчуваю себе правим захисником, там більше тактичних перебудувань, коли потрібно думати, як правильно вибрати позицію або зіграти в певному епізоді, коли м'яч на іншій половині поля. У захисті більше думаєш, ніж граючи попереду, де більше імпровізації. На кого рівняюсь? Мені завжди подобався Дані Алвес, особливо в Барселоні. Не сказав би, що він сильно грав в обороні, хоча і це у нього є, але в атаці за ним ніхто не встигав", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Алвес є найтитулованішим гравцем світу, він піднімав над головою 40 трофеїв. Зараз 36-річний латераль захищає кольори бразильського Сан-Паулу.

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Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Дані Алвес Дані Алвес
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