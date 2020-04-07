Караваев признался, как Динамо контролирует индивидуальную подготовку игроков

Полузащитник "бело-синих" Александр Караваев рассказал о режиме тренировок в период карантина.

"Во время карантина тренируюсь каждый день: и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу, в основном, чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб.

Вацко назвал условие, при котором Тымчик сможет попасть в сборную Украины

Каждая тренировка длится около часа. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы. Основной акцент в таких необычных условиях делается, в основном, на физические кондиции, беговую работу – это касается тренировок на базе. А в домашних условиях работа акцентируется на укреплении мышц, чтобы они не теряли тонус.

У нас есть gps-датчики и пульсометры, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого. Ведь каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания своей формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задание. Более того, каждый игрок еще и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в столичном клубе продлили карантин до 24 апреля.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99