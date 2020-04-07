"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99

Экс-капитан киевского Динамо вспомнил для "Футбол 24" основные моменты первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с Баварией. Команда Лобановского вела в счете 3:1, однако упустила победу.

– Олег Романович, 7 апреля 1999 года вы провели эпический матч Динамо против Баварии. Срок – большой, много нюансов могло позабыться. И все же – самое главное, что вам запомнилось?

– Запомнилось, что мы сыграли вничью 3:3 (Улыбается). Но этот счет – не по игре. Мы полностью переиграли Баварию. У немцев не было ни одного момента, но они забили нам три гола. В свою очередь Динамо имело еще несколько 100-процентных моментов. Например, у Косовского.

Мы могли выигрывать 4:0 или 5:0, зато сами себе привезли проблемы. Ошибся Шовковский. Ошибся Каладзе, когда на последних минутах перехватил мяч и начал с ним двигаться. Да выбей вперед – на Шевченко или Реброва – и все! Не было бы тогда той контратаки, после которой Янкер сравнял счет.

– Кто создал динамовцам больше всего проблем? Ведь был уже упомянутый Янкер, который навязывал обороне физическую борьбу, был невероятно трудолюбивый Самюэль Куффур, был, наконец, Штефан Эффенберг – мастер штрафных ударов...

– У них очень хорошая команда была – все игроки примерно одного класса. Кроме Эффенберга стоит вспомнить еще и Марио Баслера – они вдвоем вели всю игру Баварии. Но мы им ничего особенного не дали сделать. У них не было ни одного момента. Шовковский пропустил со штрафного – метров с 40, потом снова пропустил со стандарта – в ближний угол. Это что, моменты?

– Команда в целом и Лобановский в частности выразили претензии своему голкиперу?

– А смысл делать это после игры? После матча уже не о чем говорить. Шовковский сам осознавал, что ошибся.

– Приходилось читать, что Валерий Васильевич после финального свистка в раздевалке сказал фразу "Мы уже проиграли". Это правда?

– Никто такого не говорил. Этого просто не могло быть. Лобановский никогда в жизни не сказал бы такой фразы, ведь оставался ответный матч. И действительно, мы могли сыграть в Мюнхене по-другому. При счете 0:0 у Шевченко и Белькевича были моменты. Если бы удалось забить – кто знает, как бы все закончилось.

– Финал был так близко...

– Трагедии мы из этого не делали. Проиграли – все, это уже история. Впереди ждет следующая игра. Двигаемся дальше.

*Материал впервые опубликован в 2018 году.

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"Лобановский еще в раздевалке сказал: "Мы уже проиграли". Триллер "Динамо" – "Бавария", или Как потерять путевку в финал Лиги чемпионов