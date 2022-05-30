"Караваев подошел ко мне в первый день, когда я приехал, и сказал: "Я теперь с тобой разговариваю исключительно на украинском языке.

Сборная Украины готовится к вылету в Шотландию – последние тренировки посвятили стандартным положениям

И реально подходит, пытается со мной говорить по-украински. Это большой поступок, когда человек всегда говорил по-русски, а теперь старается. Мне очень приятно. Это важно для Украины, когда футболисты пытаются переходить на украинский", – сказал Яремчук в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, сборная Украины завершает тренировочный сбор в Брно и уже сегодня, 30 мая, вылетает в Глазго, где 1 июня сойдется в матче с шотландцами за выход на ЧМ-2022.

Россия напала на Украину: Шахтер хочет "патриотический" чемпионат, сине-желтое знамя на трофее Лиги чемпионов