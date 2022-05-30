Караваев поставил ультиматум Яремчуку – форвард Бенфики шокирован поступком динамовца
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал об изменениях, произошедших с полузащитником Динамо Александром Караваевым.
"Караваев подошел ко мне в первый день, когда я приехал, и сказал: "Я теперь с тобой разговариваю исключительно на украинском языке.
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И реально подходит, пытается со мной говорить по-украински. Это большой поступок, когда человек всегда говорил по-русски, а теперь старается. Мне очень приятно. Это важно для Украины, когда футболисты пытаются переходить на украинский", – сказал Яремчук в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Напомним, сборная Украины завершает тренировочный сбор в Брно и уже сегодня, 30 мая, вылетает в Глазго, где 1 июня сойдется в матче с шотландцами за выход на ЧМ-2022.
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