"Сине-желтые" уже сегодня отбудут в Глазго, где через два дня проведут поединок плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Сборная Украины завершает подготовку к матчу с шотландцами в Брно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сегодня, 30 мая, "сине-желтые" проведут финальную утреннюю тренировку, после чего будут готовиться покинуть Словению. К слову, последние несколько занятий были посвящены активной отработке стандартных положений.

Вылет из аэропорта Любляны в Глазго назначен на 16:45. Поединок против Шотландии состоится 1 июня. Начало встречи – в 21:45.

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