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Караваєв пояснив, у чому Динамо сильніше за Шахтар

2 липня 20:33 4075 Читать на русском
Караваєв пояснив, у чому Динамо сильніше за Шахтар
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв розповів ютуб-каналу "Триндець" про перехід в київський клуб.

"Сума переходу? Це треба дізнаватися у керівництва, сам не вникав. Коли переходив у Зорю два роки тому мені особисто президент клубу пообіцяв, що якщо буде гідна пропозиція, то відпустить спокійно, ніяких проблем не буде. Так і вийшло.

Караваєв після переходу в Динамо зізнався, що його найбільше вразило у київському клубі

Фіксованої суми не було. Сказали, що не будуть перешкоджати. Вони не будуть вимагати велику суму, будуть адекватну ставити, щоб всіх влаштовувало. Вони дали слово, його і стримали.

Стати чемпіоном з Динамо? Я ніколи не вигравав серйозних трофеїв. З хлопцями поспілкувався, всі цього хочуть. Будемо робити все по-максимуму, щоб вигравати якомога більше трофеїв.

Чим Динамо сильніше за Шахтар? Командними діями, боротьбою один за одного, можливо, бажанням", – сказав Караваєв.

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Теги
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