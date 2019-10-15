Караваев: Не знал, что делать после финального свистка – радоваться или плакать

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отбора на Евро-2020.

"Перед матчем всегда есть переживания, но это хорошо. Нет равнодушия. Пытаешься сыграть на максимуме своих возможностей. Когда ты выигрываешь определенное количество матчей, появляется уверенность. Потом не смотришь на соперника. Выполняешь тренерские установки, и все получается.

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Зачем что-то выдумывать, когда есть схема игры, от которой мы отталкиваемся. Мы уже выходили на Евро, но для меня это особенный момент. Я играл почти во всех матчей, и в этом тоже есть моя заслуга.

Стоимость игроков Португалии? Шутили с Ярмолой на эту тему. Он говорил, что на второй тайм, может, на мой фланг выйдет Фелиш, который стоит 120 млн, а я – 1,2. Хорошо, что мы обыграли португальцев. Значит, мы прогрессируем.

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Не знал, что делать после финального свистка – радоваться или плакать. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Особенно в последние 20 минут. Ради этого и стоит жить. После удаления смотрели друг другу в глаза. Нужно было показать, что мы – команда. Стоять друг за друга. Такое бывает раз в жизни. Значит, нам нужна была такая проверка", – сказал Караваев.