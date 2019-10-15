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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Караваєв: Не знав, що робити після фінального свистка – радіти чи плакати

10:04 621 Читать на русском
Караваєв: Не знав, що робити після фінального свистка – радіти чи плакати
Олександр Караваєв / Футбол 24

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Перед матчем завжди є переживання, але це добре. Немає байдужості. Намагаєшся зіграти на максимумі своїх можливостей. Коли ти виграєш певну кількість матчів, з'являється впевненість. Потім не дивишся на суперника. Виконуєш тренерські установки, і все виходить.

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Навіщо щось вигадувати, коли є схема гри, від якої ми відштовхуємося. Ми вже виходили на Євро, але для мене це особливий момент. Я грав майже в усіх матчів, і в цьому теж є моя заслуга.

Вартість гравців Португалії? Жартували з Ярмолою на цю тему. Він говорив, що на другий тайм, може, на мій фланг вийде Феліш, який коштує 120 млн, а я – 1,2 млн. Добре, що ми обіграли португальців. Значить, ми прогресуємо.

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Не знав, що робити після фінального свистка – радіти чи плакати. Велике спасибі уболівальникам за підтримку. Особливо в останні 20 хвилин. Заради цього і варто жити. Після вилучення дивилися один одному в очі. Потрібно було показати, що ми команда. Стояти один за одного. Таке буває раз у житті. Значить, нам потрібна була така перевірка", – сказав Караваєв.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна - Португалія Збірна України Україна Україна Євро-2020 Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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