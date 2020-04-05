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Караваев назвал черту характера, которая сочетает Суркиса и Рафаилова

17:12 25 Читати українською
Караваев назвал черту характера, которая сочетает Суркиса и Рафаилова
Игорь Суркис / Фото Сегодня

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, что между президентом "бело-синих" и бывшим спортивным директором Зари есть нечто общее.

"Непонятно, почему Рафаилов ушел, но здесь трудно комментировать, это внутренняя кухня Зари. Догадки всегда будут, но правду мы можем узнать только от луганского клуба.

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Рафаилов мог прямо сказать и поставить на место. Бывало, выходил за пределы, но его тоже можно понять, ведь он строит команду и хочет от нее результата.

В Динамо точно такая же ситуация: Игорь Суркис приходит и ставит нас на место. Он имеет право от нас требовать, потому что он владелец клуба, вкладывает в него деньги и платит нам зарплаты. Точно такое же право имел Рафаилов", – сказал Караваев в программе Трендец.

Напомним, недавно Сергей Рафаилов неожиданно объявил о своем уходе с должности спортивного директора Зари.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Заря Заря Игорь Суркис Сергей Рафаилов
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