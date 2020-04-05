Караваев назвал черту характера, которая сочетает Суркиса и Рафаилова

Рафаилов мог прямо сказать и поставить на место. Бывало, выходил за пределы, но его тоже можно понять, ведь он строит команду и хочет от нее результата.
В Динамо точно такая же ситуация: Игорь Суркис приходит и ставит нас на место. Он имеет право от нас требовать, потому что он владелец клуба, вкладывает в него деньги и платит нам зарплаты. Точно такое же право имел Рафаилов", – сказал Караваев в программе Трендец.
Напомним, недавно Сергей Рафаилов неожиданно объявил о своем уходе с должности спортивного директора Зари.