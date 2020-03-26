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Смалийчук получил предложение от Зари заменить Рафаилова на должности гендиректора

21:47 64 Читати українською
Смалийчук получил предложение от Зари заменить Рафаилова на должности гендиректора
Олег Смалийчук / Фото из открытых источников

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал, кто может заменить Сергея Рафаилова на должности генерального директора луганской Зари.

"Еще не факт, что Генинсон займет место Рафаилова. Переговоры были, Геллер хочет видеть Генинсона, но что-то у них не складывается. Это больше консультационные беседы, чем прямое предложение стать генеральным директором.

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Генинсон лакомый кусочек для многих клубов УПЛ – когда-то ему делало аналогичное предложение Динамо. Заря еще не определилась. Они предлагали должность генерального директора Олегу Смалийчуку. Но он не хочет этим заниматься, его интересуют только Карпаты", – сказал Болотников в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Сергей Рафаилов из-за разногласий с владельцем клуба Евгением Геллером 26 марта покинул пост гендиректора Зари.

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ТаТоТаке Карпаты Карпаты Сергей Рафаилов Евгений Геллер Видеоновости Владимир Генинсон Олег Смалийчук Заря Заря
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