Караваев – о своей травме: Сначала был страх, неприятный момент: мясо, кость

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей травме, полученной в матче отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

"Все хорошо! Соперник пошел в подкат и получилось так, что он мне кожу рассек возле колене... Сначала был страх – очень глубокая рана. Неприятный момент: мясо, кость...

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Сразу начал накручивать себя, кровь, боль... Но потом зашили. Врачи сказали, что нужно время пока все затянется. Рассечение глубокое", – передает слова Караваева FootBoom.

Отметим, Караваев, который появился на поле на 79-й минуте вместо Бутко, уже на 87-й минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче.

Отметим, подопечные Шевченко минимально победили Люксембург в матче второго тура отбора к Евро-2020. Победный гол "сине-желтых" забил Жерсон Родригес на 93-й минуте, срезав мяч головой в собственные ворота после розыгрыша стандарта.

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