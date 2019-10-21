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Караваев: Миколенко – быстрый, как орел, и у него клювик красивый есть

10:36 111 Читати українською
Караваев: Миколенко – быстрый, как орел, и у него клювик красивый есть
Сборная Украины празднует гол в ворота Португалии / УАФ

Игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал яркую игру своего одноклубника и партнера по национальной команде Виталия Миколенко.

В частности, футболист рассказал об оригинальном празднования вместе с Миколенко после второго взятия ворот сборной Португалии.

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"Этим жестом я показал, что Миколенко быстрый, как орел, и у него клювик красивый есть. Мы договорились, что покажем. Александрии он тоже забил и показал то же самое, просто в кадр не попало. Мы в команде друг над другом шутим. Когда в быту хорошая атмосфера, тогда и на поле приятнее", – сказал Караваев в эфире Профутбола.

Напомним, в матче отбора к Евро-2020 против Португалии (2:1) Виталий Миколенко стал автором результативной передачи на Андрея Ярмоленко, а в 11-м туре УПЛ забил единственный гол в игре с Александрией (1:0).

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Украина Украина Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Португалия Португалия Виталий Миколенко Виталий Миколенко Александр Караваев Александр Караваев
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