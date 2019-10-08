toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Караваев: Ярмоленко – очень габаритный, но я все равно его поломаю

13:24 162 Читати українською
Караваев: Ярмоленко – очень габаритный, но я все равно его поломаю
Александр Караваев та Андрей Ярмоленко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке "сине-желтых" к очередным матчам отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Я с большим удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он работает. Он добавляет мотивации. Видно, что игрок АПЛ, работает над этим, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю.

Украина – Литва: УЕФА назвал арбитров на матч отбора Евро-2020

Мы понимаем, чего мы хотим, куда стремимся дойти, знаем свои цели и возможности. Мы подняли планку, так что смотрим только вперед. Будем достигать целей", – рассказал Караваев Youtube-каналу УАФ.

Напомним, 11-го октября сборная Украины в Харькове сыграет с Литвой, а 14-го – в Киеве с Португалией.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины
10:38
1543
Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Александр Караваев Александр Караваев Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
3
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук