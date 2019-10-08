Караваев: Ярмоленко – очень габаритный, но я все равно его поломаю

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке "сине-желтых" к очередным матчам отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Я с большим удовольствием работал в тренажерном зале, смотрел на Ярмоленко, как он работает. Он добавляет мотивации. Видно, что игрок АПЛ, работает над этим, они все там такие габаритные. Но я все равно его поломаю.

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Мы понимаем, чего мы хотим, куда стремимся дойти, знаем свои цели и возможности. Мы подняли планку, так что смотрим только вперед. Будем достигать целей", – рассказал Караваев Youtube-каналу УАФ.

Напомним, 11-го октября сборная Украины в Харькове сыграет с Литвой, а 14-го – в Киеве с Португалией.

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