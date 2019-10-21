Караваєв: Миколенко – швидкий, як орел, і у нього дзьобик красивий є

Гравець київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв прокоментував яскраву гру свого одноклубника та партнера по національній команді Віталія Миколенка.

Зокрема, футболіст розповів про оригінальне святкування разом з Миколенком після другого взяття воріт збірної Португалії.

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"Цим жестом я показав, що Миколенко швидкий, як орел, і що у нього дзьобик красивий є. Ми домовилися, що покажемо. Олександрії він теж забив і показав те саме, просто в кадр не потрапило. Ми в команді один над одним жартуємо. Коли в побуті хороша атмосфера, тоді і на полі приємніше", – сказав Караваєв в ефері Профутболу.

Нагадаємо, у матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (2:1) Віталій Миколенко став автором результативної передачі на Андрія Ярмоленка, а в 11-му турі УПЛ забив єдиний гол у грі з Олександрією (1:0).

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