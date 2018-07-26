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Караваев – лучший игрок 1-го тура УПЛ

12:02 4 Читати українською
Караваев – лучший игрок 1-го тура УПЛ
Александр Караваев (слева) / фото: УПЛ

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 1-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал капитан Зари Александр Караваев.

Полузащитник Зари Александр Караваев стал лучшим игроком по итогам 1-го тура УПЛ 2018/19, информирует официальный сайт Организации.

Караваев на 2 очка опередил Марлоса, который занял второе место в опросе. К слову, в матче 1-го тура Заря – Мариуполь в активе Караваева результативная передача и победный гол.

Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

В состав экспертного совета, который выбрала лучшего игрока тура, вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

Украина1 тур

Заря - Мариуполь: Воскресенье 22 июля 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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Александр Караваев Александр Караваев Заря Заря УПЛ Заря - Мариуполь
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