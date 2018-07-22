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Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

16:44 40 Читати українською
Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча
Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото из соцсетей

В поединке 1 тура УПЛ 2018/19 Заря одержала волевую победу над Мариуполем. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Мариуполь.

Гости открыли счет уже в дебюте игры – Чурко реализовал пенальти. Однако во втором тайме луганчане благодаря голам Гордиенко и Караваева склонили чашу весов в свою пользу.

Заря одержала волевую победу над Мариуполем

Чемпионат Украины 2018/2019, 1-й тур

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 84 – Чурко, 9 (пен)

Источник: 2+2
Украина1 тур

Заря - Мариуполь: Воскресенье 22 июля 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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