Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото из соцсетей

В поединке 1 тура УПЛ 2018/19 Заря одержала волевую победу над Мариуполем. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Мариуполь.

Гости открыли счет уже в дебюте игры – Чурко реализовал пенальти. Однако во втором тайме луганчане благодаря голам Гордиенко и Караваева склонили чашу весов в свою пользу.

Заря одержала волевую победу над Мариуполем

Чемпионат Украины 2018/2019, 1-й тур

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 84 – Чурко, 9 (пен)