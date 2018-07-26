toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Караваєв – найкращий гравець 1-го туру УПЛ

12:02 833 Читать на русском
Караваєв – найкращий гравець 1-го туру УПЛ
Олександр Караваєв (зліва) / фото: УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 1-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став капітан Зорі Олександр Караваєв.

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв став найкращим гравцем за підсумками 1-го туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт Організації.

Караваєв на 2 очки випередив Марлоса, який посів друге місце в опитуванні. До слова, у матчі 1-го туру Зоря – Маріуполь в активі Караваєва результативна передача та переможний гол.

Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

Україна1 тур

Зоря - Маріуполь: Неділя 22 липня 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря УПЛ Зоря - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
Атлетіко
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук