Караваєв – найкращий гравець 1-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 1-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став капітан Зорі Олександр Караваєв.
Півзахисник Зорі Олександр Караваєв став найкращим гравцем за підсумками 1-го туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт Організації.
Караваєв на 2 очки випередив Марлоса, який посів друге місце в опитуванні. До слова, у матчі 1-го туру Зоря – Маріуполь в активі Караваєва результативна передача та переможний гол.
Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко.
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