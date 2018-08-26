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Карась: Во Львове игроки Карпат любого возраста бьются до последнего

09:51 42 Читати українською
Карась: Во Львове игроки Карпат любого возраста бьются до последнего
Данило Карась / фото ФК Арсенал-Київ

Защитник Арсенал-Киев Даниил Карась поделился впечатлениями от предстоящего матча против Карпат.

"Игроки Карпат любого возраста во Львове всегда бьются до последнего. Карпаты на выезде и Карпаты дома – это две разные команды. Прежде всего их сильно заводят болельщики и футболисты сами понимают в каком городе они играют. Из игроков атаки у соперника я бы выделил нападающего Марьяна Шведа. На уровне дубля играли против него и нам удавалось его остановить.

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В любом случае концентрация и командное внимание должны быть с первой и до последней минуты. Об этом просит и Мистер (Раванелли - прим. "Футбол 24"). В матче с Александрией несколько не доиграли, случился нелепый фол, а затем и гол в наши ворота. Нельзя расслабляться. С таким настроением и готовимся к предстоящему поединку с Карпатами", – цитирует Карася пресс-служба столичного клуба.

Отметим, матч между Карпатами и Арсеналом состоится сегодня, 26 августа. Начало матча в 19:30.

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Карпаты - Арсенал-Киев: Воскресенье 26 августа 2018

Карпаты
до матча
7
час
:
17
мин
Арсенал-Киев
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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Карпаты - Арсенал-Киев Данила Карась Данила Карась
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