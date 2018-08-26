Эсеола: В киевском Арсенале играет 90% футболистов, у которых нет любви к клубу

Бывший футболист Арсенал-Киев Адеринсола Эсеола раскритиковал руководство столичного клуба.

Назначение Раванелли в Арсенал? Там руководство пытается за счет тренера привлечь внимание к клубу. Но совершенно неправильно менять тренера, когда он выиграл чемпионат, и полностью менять команду. Если бы вкладывали сотни миллионов долларов и приходили футболисты высокого уровня, то тогда еще можно о чем-то говорить. А когда это делается так, что приходят ноунейм, то только за счет тренера очень сложно будет.

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Я не вижу перспектив, поскольку сейчас играет 90% футболистов, у которых нет любви к Арсеналу и они вообще не понимают, что такое Арсенал. Останься тот состав команды и тот тренер, который был в прошлом году, то мы бы увидели совсем другой Арсенал.

Думаю, что по результатам видно. Все, что там делается, выливается на футбольном поле. Я им желаю удачи, чтобы побольше выигрывали", – подытожил Эсеола для FootballHub.

Украинский фовард Адеринсола Эсеола выступал в составе "пушкарей" с 2014 по 2016 годы.

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