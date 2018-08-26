toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - МИЛАН АНГЛИЯ ЮВЕНТУС - ЛАЦИО

Эсеола: В киевском Арсенале играет 90% футболистов, у которых нет любви к клубу

09:26 31 Читати українською
Эсеола: В киевском Арсенале играет 90% футболистов, у которых нет любви к клубу
Адеринсола Эсеола / соцсети

Бывший футболист Арсенал-Киев Адеринсола Эсеола раскритиковал руководство столичного клуба.

Назначение Раванелли в Арсенал? Там руководство пытается за счет тренера привлечь внимание к клубу. Но совершенно неправильно менять тренера, когда он выиграл чемпионат, и полностью менять команду. Если бы вкладывали сотни миллионов долларов и приходили футболисты высокого уровня, то тогда еще можно о чем-то говорить. А когда это делается так, что приходят ноунейм, то только за счет тренера очень сложно будет.

Эсеола: Моя маленькая мечта – играть за сборную Украины

Я не вижу перспектив, поскольку сейчас играет 90% футболистов, у которых нет любви к Арсеналу и они вообще не понимают, что такое Арсенал. Останься тот состав команды и тот тренер, который был в прошлом году, то мы бы увидели совсем другой Арсенал.

Думаю, что по результатам видно. Все, что там делается, выливается на футбольном поле. Я им желаю удачи, чтобы побольше выигрывали", – подытожил Эсеола для FootballHub.

Украинский фовард Адеринсола Эсеола выступал в составе "пушкарей" с 2014 по 2016 годы.

Эсеола: Беседин? В Италии учили: нападающий должен забивать

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Кариус перешел в Бешикташ
    Англія — 25 авг160 Кариус перешел в Бешикташ
11
час
:
26
мин
Севилья
21:15
Вильярреал
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук