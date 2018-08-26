Карась: У Львові гравці Карпат будь-якого віку б'ються до останнього

Захисник Арсенал-Київ Данило Карась поділився враженнями від майбутнього матчу проти Карпат.

"Гравці Карпат будь-якого віку у Львові завжди б'ються до останнього. Карпати на виїзді і Карпати вдома – це дві різні команди. Перш за все їх сильно заводять вболівальники і футболісти самі розуміють в якому місті вони грають. З гравців атаки у суперника я б виділив нападника Мар'яна Шведа. На рівні дубля грали проти нього і нам вдавалося його зупинити.

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У будь-якому випадку концентрація і командна увага повинні бути з першої і до останньої хвилини. Про це просить і Містер (Раванеллі – прим. "Футбол 24"). В матчі з Олександрією дещо не дограли, трапився безглуздий фол, а потім і гол в наші ворота. Не можна розслаблятись. З таким настроєм і готуємося до майбутнього поєдинку з Карпатами", – цитує Карася прес-служба столичного клубу.

Відзначимо, матч між Карпатами та Арсеналом відбудеться сьогодні, 26 серпня. Початок матчу о 19:30.

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