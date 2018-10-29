Лига Европы: Цюрих сенсационно обыграл Байер, РБ Лейпциг разобрался с Селтиком

Завершились первые матчи 3-го тура Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Цюрих дома сенсационно обыграл леверкузенский Байер, матч закончился со счетом 3:2. Во втором матче группы А АЕК Ларнака и Лудогорец расписали ничью.

Цюрих имеет в активе 9 очков и возглавляет таблицу группы А, Байер с 6 пунктами находится на 2 месте. Лудогорец и АЕК Ларнака имеют в активе по 1 баллу и расположены на 3 и 4 месте.

Лига Европы: Ворскла минимально одолела Карабах на выезде

Зальцбург дома не оставил шансов Русенборгу, а РБ Лейпциг разобрался с Селтиком. Зальцбург имеет 9 очков и возглавляет таблицу группы В, на 2 месте – Лейпциг из 6 пунктами. Селтик имеет 3 очка и находится на 3 месте, а Русенборг без баллов остался на 4 строчке.

В группе С Зенит сумел вырвать победу в матче с Бордо, Славия на выезде минимально одолела Копенгаген. На 1 месте в группе Зенит – 7 очков, на 2 Славия – 6 очков. Копенгаген на 3 месте с 4 очками, а Бордо без баллов – на 4 месте.

Лига Европы, 3-й тур

Группа А

АЕК Ларнака – Лудогорец – 1:1

Голы: Ларена, 25 (пен.) – Лукоки, 7

Цюрих – Байер – 3:2

Голы: Маскерано, 44, Домджони, 59, Одей, 78 – Белльараби, 50, 54

Группа В

Зальцбург – Русенборг – 3:0

Голы: Даббур, 34, 59 (пен.), Вольф, 53

РБ Лейпциг – Селтик – 2:0

Голы: Кунья, 31 Брума, 35

Группа С

Зенит – Бордо – 2:1

Голы: Дзюба, 41, Кузяев, 85 – Бриан, 26

Копенгаген – Славия – 0:1

Гол: Матоушек, 46