Саудовская Аравия стремится вовлечь в свой чемпионат европейских звезд. После подписания Криштиану Роналду, арабская страна хочет привезти еще нескольких известных игроков, чтобы поднять уровень внутреннего первенства.

Капитан Тоттенхэм выбыл до конца сезона и рискует больше вообще не сыграть за команду

Как сообщает The Times, новой целью для саудовцев стал капитан Тоттенхэма Уго Льорис. Экс-голкипер сборной Франции даже получил официальное предложение с обещанием втрое поднять ему зарплату по сравнению с той, которую он сейчас получает в Северном Лондоне. По словам источника, доход Льориса становит около 100 тысяч фунтов в неделю.

В составе Тоттенхэма французский голкипер выступает с 2012 года. Действующее соглашение Льориса со "шпорами" истекает в 2024 году.

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