Саудівська Аравія прагне залучити до свого чемпіонату європейських зірок. Після підписання Кріштіану Роналду арабська країна хоче привезти ще кількох відомих гравців, щоб підняти рівень внутрішньої першості.

Капітан Тоттенхема вибув до кінця сезону й ризикує більше взагалі не зіграти за команду

Як повідомляє The Times, новою ціллю для саудитів став капітан Тоттенхема Уго Льоріс. Екс-голкіпер збірної Франції навіть отримав офіційну пропозицію з обіцянкою втричі підняти йому зарплатню в порівнянні з тією, яку він зараз отримує в Північному Лондоні. За словами джерела, дохід Льоріса становить близько 100 тисяч фунтів на тиждень.

У складі Тоттенхема французький голкіпер виступає з 2012 року. Чинна угода Льоріса зі "шпорами" закінчується у 2024 році.

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