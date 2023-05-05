Капитан Тоттенхэм выбыл до конца сезона и рискует больше вообще не сыграть за команду
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис может следующий сезон начать в новой команде.
Опытный француз находится в лазарете. Его травма оказалась серьезнее, поэтому Льорис в нынешней кампании больше на футбольном поле не появится. Тоттенхэму осталось сыграть еще 4 матча.
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По информации The Athletic, 36-летний голкипер вообще может больше никогда не одеть форму "шпор". Контракт Льориса рассчитан еще на год, но у него есть все шансы покинуть лондонский клуб уже этим летом.
К слову, француз провел в Тоттенхэме более 10 лет (перешел летом 2012-го). За этот период Льорис отыграл 447 матчей, стал лидером и капитаном команды. Самым большим достижением стал финал Лиги чемпионов.
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