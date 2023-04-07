Капитан Ворсклы сможет сыграть в сегодняшнем матче с Ингульцом – ветеран восстановился от повреждения
7 апреля 13:08 - Читати українською
Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков поможет своей команде в поединке 20-го тура УПЛ.
Telegram-канал ТаТоТаке сообщает, что Чеснаков залечил свою травму, а затем сможет сыграть в поединке с Ингульцом.
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Скорее всего, именно Владимир выйдет в основе на игру. Одной из причин является провал юной пары центрбеков: Лукаса Рамиреса и Даниила Хрипчука.
Заметим, что Чеснаков в текущем сезоне сыграл 11 матчей за Ворсклу, отметившись 1 забитым мячом.
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