Telegram-канал ТаТоТаке повідомляє, що Чеснаков залікував свою травму, а відтак зможе зіграти у поєдинку з Інгульцем.

"Не пам'ятаю настільки поганого гравця за всю історію УПЛ": журналіст розчарований легіонером Ворскли

Скоріш за все, саме Володимир вийде в основі на гру. Однією з причин є провал юної пари центрбеків: Лукаса Раміреса та Данііла Хрипчука.

Зауважимо, що Чеснаков у поточному сезоні зіграв 11 матчів за Ворсклу, відзначившись 1 забитим м'ячем.

Ворскла – Інгулець: анонс матчу УПЛ