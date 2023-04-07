Капітан Ворскли зможе зіграти у сьогоднішньому матчі з Інгульцем – ветеран відновився від пошкодження
7 квітня 13:08 - Читать на русском
Захисник Ворскли Володимир Чеснаков допоможе своїй команді у поєдинку 20-го туру УПЛ.
Telegram-канал ТаТоТаке повідомляє, що Чеснаков залікував свою травму, а відтак зможе зіграти у поєдинку з Інгульцем.
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Скоріш за все, саме Володимир вийде в основі на гру. Однією з причин є провал юної пари центрбеків: Лукаса Раміреса та Данііла Хрипчука.
Зауважимо, що Чеснаков у поточному сезоні зіграв 11 матчів за Ворсклу, відзначившись 1 забитим м'ячем.
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