"В этой победе Александрии у меня больше всего вопросов к Ворскле. Проблемы Скрипника продолжаются, он до конца не понимает, что ему с этими игроками делать, как их сложить в пазл.

Ротань "очистился" после неудач со сборными Украины: видеообзор матча Александрия – Ворскла – 3:0

У Ворсклы продолжается хаос на трансферном рынке. Особенно я бы отметил центрального защитника Лукаса Рамиреса. Я не помню настолько плохого игрока за всю историю УПЛ. Он отдал все передачи чужим, проиграл все единоборства и потерял все позиции", – отметил Сенькив в программе KDK.

Напомним, что Александрия сокрушила Ворсклу со счетом 3:0, а Рамирес покинул поле уже после перерыва, когда команда пропустила 2 мяча. Бразилец также успел получить желтую карточку.

Ротань одержал первую победу во главе Александрии – подопечные тренера сборной Украины разгромили Ворсклу