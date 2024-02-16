Капитан львовян разорвал переднюю крестообразную связку колена в товарищеском матче на сборах. В среду, 14 февраля, Сапуге сделали операцию в Варшаве.

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"Операция прошла успешно и длилась примерно 3 часа. Марко сейчас чувствует себя хорошо, его состояние – полностью удовлетворительное. Завтра врачи будут давать прогноз во время выписки, но предварительные сроки – 8-9 месяцев без футбола. Нашему капитану всего 20 лет, у него впереди еще долгая и большая карьера, поэтому важно полностью восстановить структуру менисков в колене", – сообщила пресс-служба Руха.

Сапуга – один из самых перспективных игроков "желто-черных". Год назад его хотел купить Милан. Клубы якобы уже закрыли сделку, но игрок получил травму, и переговоры свернули. Позже с предложением выходило Динамо, но Рух попросил 7 миллионов евро за этот трансфер. Столичный клуб такие условия не устроили. В нынешнем сезоне Сапуга успел провести 17 матчей и отметиться одним голом.

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