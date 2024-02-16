Капітан львів'ян розірвав передню хрестоподібну зв’язку коліна у товариському матчі на зборах. У середу, 14 лютого, Сапузі зробили операцію у Варшаві.

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"Операція пройшла успішно й тривала приблизно 3 години. Марко зараз почуває себе добре, його стан – повністю задовільний. Завтра лікарі даватимуть прогноз під час виписки, але попередні терміни – 8-9 місяців без футболу. Нашому капітанові лише 20 років, у нього попереду ще довга і велика кар’єра, тож важливо повністю відновити структуру менісків у коліні", – повідомила прес-служба Руха.

Сапуга – один із найперспективніших гравців "жовто-чорних". Рік тому його хотів купити Мілан. Клуби нібито вже закрили угоду, але гравець отримав травму, й переговори згорнули. Пізніше з пропозицією виходило Динамо, але Рух попросив 7 мільйонів євро за цей трансфер. Столичний клуб такі умови не влаштували. У нинішньому сезоні Сапуга встиг провести 17 матчів та відзначитися одним голом.

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