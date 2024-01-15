Напередодні Реал у фіналі Суперкубка Іспанії впевнено розібрався з Барселоною, відвантаживши каталонцям 4 м'ячі. Український голкіпер Андрій Лунін попри всі прогнози інсайдерів вийшов у старті і неодноразово рятував "вершкових", пропустивши лише 1 гол.

Хет-трик Вінісіуса та сейви Луніна у відеоогляді матчу за Суперкубок Іспанії Реал – Барселона – 4:1

Святкуючи перемогу наш земляк після завершення гри на радощах буквально взяв на руки капітана команди Начо, який у відповідь розцілував українця.

До слова, для Андрія це другий Суперкубок та сьомий трофей у складі Реалі (раніше він вигравав: чемпіонат Іспанії 2021/22, Кубок Іспанії 2022/23, Суперкубок Іспанії 2021/22, Лігу чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 і клубний чемпіонат світу-2022).

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів (ще у 5 зустрічах відстояв "на нуль").

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик